Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan tiyatro, animasyon, kukla ve illüzyon gibi etkinlikleri içeren programlara çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi doldu, taştı.

Gölbaşı Belediyesi, çocuklara sanatla iç içe keyifli bir tatil imkânı sunmak, ailelerin de çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırladığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen animasyon, kukla ve tiyatro gösterileri sırasında salon hınca hınç doldu. Etkinlikler sırasında çocuklar doyasıya eğlendi. Gösteriler sırasında çocuklarının keyifli anlarına eşlik eden veliler de unutulmadı. Akşam saatlerinde veliler içinde yetişkinler için olan tiyatro gösterileri sahnelendi.

“Unutamayacakları bir tatil hediyesi sunmak istedik”

Etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı “Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Yarıyıl tatili, hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin bir arada güzel vakit geçirebileceği bir fırsat. Bu nedenle animasyon, kukla, bubble show ve tiyatro gösterileriyle dolu bir program hazırlayarak çocuklarımıza unutamayacakları bir tatil hediyesi sunmak istedik. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nin dolup taşması, hem ailelerin hem de çocukların bu tür etkinliklere olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de belediye olarak, çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştiren, eğlendirirken öğreten bu tür organizasyonları artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Odabaşı, geleceğin teminatı olan çocuklara daha fazla imkan sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Her çocuk, Gölbaşı’mızın geleceğine açılan bir kapıdır. Bu etkinlikler, onların hayatlarına bir parça mutluluk ve ilham katabiliyorsa ne mutlu bize. Ailelerimize ve çocuklarımıza bu coşkuya ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Gölbaşı’mızı daha mutlu bir yer haline getireceğiz."

Rezervasyon yapılması gerekiyor

Gölbaşı Belediyesi’nin yarıyıl etkinlikleri 31 Ocak’a kadar devam edecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların ‘https://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr/’ adresinden rezervasyon yaptırması gerekiyor.