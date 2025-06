Gölbaşı Belediyesi daha güvenli ve afetlere hazırlıklı bir ilçe oluşturmak için İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin sağlıklı, güvenli ve planlı bir şekilde gelişimine katkı sunmak amacıyla 2 iş birliği protokolüne imza attı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın katılımıyla İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzalanan protokollerle, kentleşmede mühendislik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşma sürecinin oluşturması hedefleniyor.

Gölbaşı Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında imzalanan protokol törenine Başkan Yakup Odabaşı, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Onur Özergene, İnşaat Mühendisi Cansu Arslan katıldı. İmzalanan protokolle, kentsel gelişim sürecinde güvenli yapılaşma, mühendislik hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi ve mesleki denetimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu iş birliği ile mühendislik projelerinde daha etkin bir denetim ve uygulama süreci planlanıyor.

İmzalanan protokol, afet risklerinin azaltılması ve jeolojik etüt çalışmalarının daha etkin yürütülmesini kapsıyor. Anlaşma, doğal afetlere karşı dirençli bir kent yapısının oluşturulması, teknik bilgi alışverişinin artırılması ve bilimsel temelli planlama süreçlerinin desteklenmesini içeriyor.

"İki protokol kentimizin geleceği açısından son derece kıymetlidir"

Bilimin ışığında Gölbaşı’nın geleceğini planladıklarının altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı protokollerle ilgili "Gölbaşı’nı sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin muhtemel risklerini de hesaba katarak planlamak bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile imzaladığımız bu iki protokol, kentimizin geleceği açısından son derece kıymetlidir" dedi.

Odabaşı, amaçlarının halkın güven içinde yaşayabileceği, altyapısı sağlam, doğal afetlere karşı dirençli bir şehir yapısı oluşturmak olduğunu söyleyerek, Bilimsel veriler ışığında hareket eden, teknik uzmanlıkla desteklenen her adım, daha yaşanabilir bir Gölbaşı’nın temelini atmaktadır. Kaliteli projeler, sağlıklı yapı stoğu ve güçlü mesleki denetim mekanizmalarıyla hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini koruma noktasında kararlıyız. Her iki protokol de, belediyeciliği sadece yol, kaldırım ve bina yapımından ibaret gören anlayışın ötesine geçerek; bilimi, uzmanlığı ve ortak aklı esas alan çağdaş bir yönetim yaklaşımının yansımasıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara, mühendislerimize ve meslek odalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.