Gölbaşı Belediyesi, yağmur yağdığında göle dönen Alparslan Türkeş Parkı bölgesinde alt yapı çalışması başlattı.

Gölbaşı Belediyesi, Başkan Yakup Odabaşı’nın öncülüğünde ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda eski hastane ve üniversiteler bölgesinden gelen yağmur sularının aktığı ancak mevcut ızgaranın yetersiz kalması nedeniyle Alparslan Türkeş Parkı ve çevresinde oluşan su birikintisi sorununa kalıcı çözüm bulmak için altyapı çalışması başlatıldı. Hem parka zarar veren hem de yollarda çamur ve ulaşım sorunlarına neden olan sorunla ilgili Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmayla bölgedeki yağmur suları artık büyük çaplı büzlerle tahliye edilecek. Sular, ızgaradan geçerken içindeki atık filtrelerle arındırılacak ve temizlenmiş şekilde Mogan Gölü’ne ulaşacak. Yapılacak çalışmayla hem park korunacak hem de yollarda çamur ve su birikmesinin önüne geçilecek.

"Altyapı bir kentin omurgasıdır"

Alt ve üstyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Odabaşı, "Öncelikli hedefimiz, Gölbaşı’mızda yıllardır birikmiş olan altyapı sorunlarını birer birer çözmek. Hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yağmur suları, eski hastane, üniversite bölgesi ve parkın üst kısmından gelerek Alparslan Türkeş Parkı’nda birikiyor, mevcut ızgara da bu yoğunluğu kaldıramıyordu. Bu durum hem parkımıza zarar veriyor hem de yolların çamurla kaplanmasına, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesine neden oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde yürüttüğümüz bu çalışmayla artık yağmur suları kalın büzler aracılığıyla altyapıya aktarılacak ve menfeze ulaştırılacak. Izgarada yapılacak filtreleme ile suyun içindeki atıklar temizlenecek ve Mogan Gölü’ne daha temiz su ulaşması sağlanacak. Altyapı, bir kentin omurgasıdır. Ne kadar güçlü olursa o kadar sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir inşa edebiliriz. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanında hem altyapı hem de üstyapı projelerine büyük önem veriyoruz. Yaşam kalitesini artıracak, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak her projeyi aynı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gölbaşı’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.