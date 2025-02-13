Bolu’da dört bir yanı çam ağaçlarıyla kaplı Abant Gölü Milli Parkı, hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle buz tuttu. Göl manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ‘Buz manzarasına’ karşı fotoğraf çektirdi.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tutan gölde, yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olarak ölçüldüğü bölgede donmuş göl, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu.

Abant’a ailesiyle birlikte ziyarete gelen Mehmet Kaplan, "Abant’ın bugün çok güzel bir havası var. Göle geldik, bulamadık, buz tutmuş. Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği var" dedi.