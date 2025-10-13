Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin 4.haftasında 10 golün atıldığı karşılaşmada Erciyes Esen Makina FK rakibi Talas Anayurtspor’u 7-3 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gülşen Urgun, İbrahim Bayram,Hamza Yıldız
Erciyes Esen Makina FK: Yusuf Yavuz, Mehmet Doğru, Mert Arısoy, Batuhan İlhan, Deniz Yıldırım, (Muammer Savaş dk.62), Latif Aydemir, Selim Yağmur, (Emre Fındık dk.62), Ömer Kaya, (Ali Taş dk.78), Haki Özer, Mehmet Kütük, Hasan Emre Göltaş
Talas Anayurtspor: Fazlı Gür (Taha dk.67), Mustafa Efe Uluç, Hasan Emre Coruk, (Mehmet Gül dk.56), Taha Ozan Çandır, Gökay Eryılmaz, Avni Gümüştepe, Yaşar Cihat Tanrıkulu, (Mustafa Babi dk.67), Semih Can Gül, Emirhan Şen, (Süleyman dk.46), Serkan Akbaba, Harun Sezer
Goller: Hasan Emre Göltaş (dk.10, dk.55 ve dk.73), Latif Aydemir (dk.15), Selim Yağmur (dk.23), Ömer Kaya (dk.42), Mehmet Doğru (dk.52) (Erciyes Esen Makine FK), Avni Gümüştepe (dk.31), Semih Can Gül (dk.40, dk. 58) (Talas Anayurtspor)