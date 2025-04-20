İzmir Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutlayacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm çocukları gökyüzünü uçurtmalarla renklendirmeye ve coşkuya ortak olmaya davet etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatrosu önünde düzenlenecek Bornova Geleneksel Uçurtma Şenliği, çocukları ve aileleri gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla buluşturmak için bekliyor.

Başkan Ömer Eşki’den davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ederek, “23 Nisan, yalnızca çocuklarımızın bayramı değil; geleceğimizin, umutlarımızın ve özgürlüğümüzün bayramıdır. Biz de Bornova Belediyesi olarak, çocuklarımızın özgürce koşup eğleneceği, gökyüzünü kendi elleriyle uçurtmalarla süsleyeceği bir şenlik hazırladık. Gökyüzü o gün rengarenk olacak” dedi.

Dolu dolu bir program, sınırsız eğlence

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda saat 14.30’da başlayacak etkinlikte çocuklar ve aileleri için eğlenceli konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu bir program hazırlandı:

14.30 Bornova Belediyesi Çocuk Korosu Konseri

15.15 Bornova Belediyesi Çocuk Halk Oyunları Topluluğu

15.30 DJ Performansı

16.00 Kukla Gösterisi

16.30 Sihirbaz Gösterisi

17.00 Bubble Show

Çocuklar için sürprizler ve uçurtma dağıtımı

Etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama, şişme oyuncaklar, atölyeler, sosis balon, çocuk oyun alanı ve uçurtma dağıtımı gibi sürprizler de olacak. Ayrıca ücretsiz ikramlar ve çeşitli etkinlikler gün boyunca katılımcıları bekliyor olacak.