Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Yeni sezon öncesinde kadrosuna Hırvat pasör çaprazı Petar Dirlic’i katan Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önceki sezonlarda takımda yer alan Gökhan Gökgöz’le de anlaşma sağladı.

2021-2024 yıllarında 3 sezon takımda yer alan 1993 doğumlu başarılı smaçör 2025-2026 sezonunda da Bursa Büyükşehir Belediyespor’da forma giyecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor’daki son sezonunda takımın kaptanlığını da üstlenen 2.00 boyundaki tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda On Hotels Alanya Belediyespor ve Spor Toto formaları giydi.