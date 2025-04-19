Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ve başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını açıkladı.Annelere yapılacak doğum yardımının ne zaman hesaplara yatacağı merak edilirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Doğum yardımı mayıs ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNNTÜRK'e konuk oldu. Göktaş Aile Yılı kapsamındaki desteklere değinirken aynı zamanda yeni projeler ile ilgili açıklamalarda bulunurken; merak edilen doğum yardımı ile ilgili de konuştu.

DOĞUM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bakan Göktaş şunları söyledi: Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa.