Gençlerbirliği, tecrübeli milli kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bodrum FK forması giyen Gökhan Akkan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Gençlerbirliği altyapısında futbolla tanışan Akkan, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayı terletecek.

Profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor’da başlayan Akkan, sırasıyla MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve son olarak Bodrum FK formaları giymişti. Akkan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği için mücadele edecek.