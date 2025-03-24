Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti vermeye özen gösteren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna uzman isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan Dr. Derya Deniz, uzmanlığını 2016 yılında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptı. Dr. Deniz’ın tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları, Astım KOAH, Allerji Pnömoni, Akciğer Kanseri, Tüberküloz üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonlarıdır.