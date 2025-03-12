Gaziantep’in en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve son zamanlarda iklimsel değişimlerin yanı sıra farklı nedenlerden dolayı üretimi düşen Antep Fıstığı’na Gaziantep Kolej Vakfı Özel IB Cemil Alevli Koleji öğrencileri el attı. Fıstığı mercek altına alan GKV’li öğrenciler fıstık üretiminin arttırılmasına yönelik geliştirdikleri projeyle dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyor.

Gaziantep ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan Antep Fıstığının son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve çeşitli nedenlerle veriminin düşmesine dikkat çekmek ve önlemler alınması yönünde çağrılarda bulunmak üzere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli IB öğrencileri kolları sıvayarak Antep Fıstığını mercek altına aldı. GKV Özel Cemil Alevli Lisesi IB öğrencileri, Antep Fıstığı Tarımı ve İklim Değişikliği konulu araştırmalarını hızlandırarak elde ettikleri sonuçları hazırladıkları proje ile Türkiye’de TÜRÇEV’in (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) ajanslık yaptığı uluslararası Young Reporters for the Environment (Çevrenin Genç Sözcüleri) gündemine taşıyacak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren IB Cemil Alevli Koleji öğrencilerimiz doğaya ve çevreye duyarlılıklarının yanı sıra sahip olduğumuz değerlere yönelik duyarlılıklarını ortaya koyan önemli bir projeye imza atmıştır. Gaziantep, fıstığıyla ünlü bir şehir ve bu değerli ürün, bölge ekonomisi için büyük bir öneme sahip. Ancak son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, fıstık üretimini tehdit etmeye başladı. Artan sıcaklıklar ve değişen hava şartları, çiftçilerin verimlilik konusunda zorluk yaşamasına neden oluyor. Bu önemli soruna dikkat çekmek isteyen GKV Özel Cemil Alevli Lisesi 9. Ve 10. Sınıf öğrencileri, Türkiye’de TÜRÇEV’in (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) ajanslık yaptığı uluslararası Young Reporters for the Environment (Çevrenin Genç Sözcüleri) projesi kapsamında fıstık tarımının geleceğini araştırdı. Gaziantep’teki Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret eden öğrenciler, yerel uzmanlar ve çiftçilerle bir araya gelerek fıstık tarımında yaşanan değişimleri yerinde inceledi. Dronelar ve kameralar kullanarak tarlalarda gözlem yapan öğrenciler, özellikle tozlanma ve döllenme süreçlerindeki aksaklıkların üretime etkisini araştırdı. Öğrenciler, edindikleri bilgileri üç dakikalık bir belgesel halinde sunarak farkındalık oluşturmayı hedefliyorlar, sadece yarışmaya katılmakla kalmayıp aynı zamanda toplumu da bilinçlendiriyorlar. Öğrencilerimize projelerinde başarılar dilerken emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.