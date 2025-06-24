Afyonkarahisar’da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. 30’a yakın işletmenin denetlendiği faaliyetin ardından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Marketten fırına, kasaptan üretim tesislerine kadar her noktada titizlikle kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Tarladan sofraya güvenilir gıdayı ulaştırmak ve vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerine yer verildi.