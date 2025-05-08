Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Genç Ofis İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında; gençlik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmzalanan protokol ile GİBTÜ öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Üniversite merkez yerleşkesinde yer alan Öğrenci Merkezi’nin ikinci katında bulunan iki adet yaklaşık 80 m’lik alan, Genç Ofis olarak tahsis edilerek öğrencilere hizmet verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde üniversitenin diğer alanlarında da benzer ofislerin açılması planlanıyor.

Gönüllülük ve sosyal sorumluluk odakta

Protokol kapsamında gönüllülük esaslı faaliyetlerin yaygınlaştırılması, bağımlılıkla mücadele, kişisel kapasite gelişimi, sosyal sorumluluk ve gençlerin aktif vatandaşlık bilinci kazanmaları desteklenecek. Genç Ofis, öğrencilerin gönüllülük projelerine daha etkin şekilde katılabilmeleri için gençlik merkezleri, kamplar ve spor tesisleriyle entegre çalışacak.