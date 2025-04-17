Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (TİDKONSEY) 29. Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 17 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilen toplantı, "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları" temasıyla düzenlendi. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 78 dekan, 14 rektör ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, GİBTÜ Rektörü ve TİDKONSEY Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapıldı. Konuşmalarda, ilahiyat eğitiminin çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden yapılandırılması, akademik mükemmeliyetin artırılması ve üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmasında, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin sadece öğretici değil, aynı zamanda hakikati bilimsel zeminde yeniden üreten ve topluma sunan kurumlar olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu fakülteler insanlığa vadettiklerini yalnızca öğretmekle yetinmeyip; bu hakikati bilimsel zeminde üretmek, insanlıkla buluşturmak ve geleceği inşa etmek sorumluluğunu taşımaktadır" dedi.

İlk oturumda, lisans düzeyindeki eğitim modelleri ve fakültelerdeki yeniden yapılanma süreçleri ele alındı. İkinci oturum, lisansüstü eğitim, İLİTAM uygulamaları ve fakülteler bünyesindeki araştırma projelerine odaklandı. Üçüncü oturumda ise akademik yayın süreçleri, performans kriterleri ve doçentlik ölçütleri gibi konular detaylı şekilde konuşuldu.

Toplantı çerçevesinde oluşturulan 8 ayrı başlıkta hazırlanan komisyon raporları katılımcıların değerlendirmesine sunuldu. Bu raporlar, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin kalite güvence sistemlerini güçlendirme, müfredat uyumu, uluslararasılaşma hedefleri, mezun izleme sistemleri, dijitalleşme gibi alanlarda somut çözüm önerileri sunması açısından önem taşıdı.

Alanında yetkin katılımcılar

Toplantının oturumlarında konuşmacı olarak alanında uzman pek çok akademisyen yer aldı. Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Muhammed Abay ve Prof. Dr. Hasan Meydan gibi isimler, Türkiye’nin ilahiyat eğitimi alanındaki birikimini ve deneyimini paylaşarak, farklı üniversiteler arasında bilgi alışverişine katkı sağladı.

GİBTÜ, ulusal akademik platformlara katkısını sürdürüyor

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı bu önemli toplantı ile Türkiye’deki dini yükseköğretim kurumlarının akademik vizyonuna katkı sunmayı sürdürmektedir. GİBTÜ, kalite temelli yaklaşımı, evrensel değerleri referans alan akademik yapısı ve katılımcı yönetim anlayışı ile benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurgulamaktadır.