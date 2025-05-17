Geyve’nin İnciksuyu Mahallesi’nde açılan yeni Aile Sağlığı Merkezi ile ilçedeki ASM sayısı 4’e, aile hekimi sayısı 17’ye yükseldi.

Geyve’nin İnciksuyu Mahallesinde yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmete girdi. İnciksuyu ASM binasının açılışına Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Geyve Kaymakamı Murat Güven, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır’ın dualarıyla yapılırken, programda konuşan Milletvekili Murat Kaya, Geyve’nin sağlık alanında önemli hizmetlere kavuştuğunu ifade ederek, eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalarında planlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, İnciksuyu ASM’de göreve başlayacak aile hekimleri için, "Doktorlarımız Geyve’nin kendi evlatları. Geyveli iki kardeşimiz memleketlerine hizmet edecekler. Onları doktor hasta ilişkisinden ziyade birer kardeşiniz gibi görün, sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımızı asla geri çevirmeyeceklerdir" diye konuştu.

Protokol üyeleri ASM binasını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İnciksuyu ile birlikte ASM sayısı Geyve’de 4’e yükselirken, toplam aile hekimi sayının da 17 olduğu ifade edildi. Milletvekili Murat Kaya, ASM binasının ardından Geyve Devlet Hastanesi bahçesinde projesi tamamlan ve yakında ihalesi yapılacak ek binayla ilgili incelemelerde bulundu. Kaya, "Hastane bahçesinde yeni bir ek bina için İl Sağlık Müdürlüğümüz projeyi hazırladı. İnşallah Sağlık Bakanlığımız yakın zamanda ihalesini yapacaktır. Geyve Devlet Hastanesinde sağlanan sağlık hizmetinin daha da iyi seviyelere gelmesi için her zaman olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.