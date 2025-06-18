Getir ve TEV iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirilen ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ mühendislik alanında lisans eğitimi alan kız öğrencilerin burs imkanı sunuyor. Şirket, bursun yanı sıra teknoloji ve kurumsal bilgi birikimi ile kişisel gelişim kaynaklarını bursiyerlerle paylaşırken, mentorluk programını da yeni eğitim-öğretim döneminde hayata geçirecek.

Getir’in Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle 2022 yılında başlattığı ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’, mühendislik alanında lisans eğitimi alan kız öğrencilerin eğitimine destek veriyor. Şirket, üçüncü yılına giren bu destek çerçevesinde, bursun yanı sıra teknoloji ve kurumsal bilgi birikimi ile kişisel gelişim kaynaklarını da bursiyerlerle paylaşarak geleceğin kadın mühendislerine katkı sağlamaya devam ediyor. Program, yeni eğitim-öğretim döneminde mentorluk desteği de eklenerek devam edecek.

Üç yıl içinde 60 öğrenciye dokunan ve 13 öğrencinin başarıyla mezun olduğu program, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 44 öğrenciyle devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören bursiyerler; bilgisayar, yapay zêka, biyomühendislik, mekatronik, havacılık ve uzay mühendisliği gibi farklı mühendislik dallarında öğrenimlerini sürdürüyor.

Geleceğin kadın mühendisleri Getir Ofisi’nde

Geçtiğimiz hafta, burs programı kapsamında şirketin İstanbul’daki genel merkezinde özel bir bursiyer buluşması gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, Getir CEO’su Batuhan Gültakan ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın yanı sıra Getir İcra Kurulu üyeleri ve teknoloji ekiplerinde görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulundu.

Ayrıca öğrenciler, GetirBüyük mağazasını da ziyaret ederek lojistik operasyonlarının arkasındaki teknoloji gücünü yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Getir İnsan Departmanı’nın gerçekleştirdiği oturumda ise CV hazırlama, mülakat teknikleri, LinkedIn profil geliştirme gibi kişisel gelişim başlıklarına odaklanıldı. Kişisel gelişim temalı bu içeriklerle zenginleşen buluşma, şirketin bursiyerlere yönelik bilgi ve deneyim aktarımının ilk adımını oluşturdu.

"Teknolojide kadın temsilini güçlendirmek önceliklerimiz arasında"

Günümüzde teknoloji alanında yetenek ihtiyacının arttığını ve bu alandaki kadın temsilini güçlendirmeyi önemsediklerini belirten Getir CEO’su Batuhan Gültakan, şöyle konuştu: "Yenilikçi bir teknoloji şirketi olarak yalnızca geliştirdiğimiz çözümlerle değil, bu alanın geleceğini şekillendirecek kadın mühendis adaylarını desteklemek ve onları cesaretlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla 2022 yılında Türk Eğitim Vakfı’yla birlikte ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’nu hayata geçirdik. Burs Fonu’yla maddi desteğin ötesine geçerek, bilgi ve deneyim paylaşımıyla genç kadınların yolculuklarına ışık tutmayı amaçlıyoruz. Akıllarındaki soru işaretlerini birlikte ele almak, onları cesaretlendirmek ve kariyerlerinde güvenle adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Eğitimlerine destek verdiğimiz genç kadınların, ileride teknoloji dünyasında önemli başarılara imza atacağına ve başka kız öğrencilere de ilham vereceğine yürekten inanıyoruz. Bu inancımızı, geçtiğimiz hafta ofisimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmada onlarla birebir tanışarak ve paylaşımlarda bulunarak bir kez daha pekiştirdik" şeklinde konuştu.

Şirket olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini yalnızca burs programlarıyla değil, istihdam politikalarıyla da hayata geçirdiklerini vurgulayan Gültakan, "Şirketimizde kadın çalışan oranı yüzde 40. Teknoloji ekiplerimizde bu oran yüzde 30’a ulaştı. Bu oranlar teknoloji departmanı bünyesinde çalışan ürün ekibinde yüzde 63, veri ekibinde yüzde 35, mühendislik ekibinde ise yüzde 21. Üst yönetimde yer alan liderlerimizin de yüzde 39’u ise kadınlardan oluşuyor. Amacımız yalnızca bu oranları artırmak değil, aynı zamanda genç kadınların kariyer hayallerini destekleyerek daha eşitlikçi bir teknoloji ekosistemi inşa etmek. TEV iş birliğiyle yürüttüğümüz bu burs programıyla, gelecekte daha fazla genç kadına ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Genç kadınların her alanda daha görünür olduğu, eşit fırsatlarla geleceği şekillendirdiği bir gelecek hayal ediyoruz"

"Sivil toplum kuruluşu olarak 58 yıldır eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarımızın merkezine aldıklarını ifade eden Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Bu hedefler doğrultusunda güçlü iş birlikleri kuruyoruz. Şirket ile yürüttüğümüz bu proje de bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri. Kadın öğrencilerin teknoloji alanında desteklenmesi, onların karşılaştıkları toplumsal ve yapısal engellerin aşılmasına olanak tanıyor. Bu farkındalıkla, Getir iş birliği ile 2022 yılında başlattığımız ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’nu genç kadınların eğitim yolculuklarında kendilerini güçlü hissettikleri, hayallerine cesaretle yürüyebildikleri bütüncül bir destek modeli olarak tasarladık. Genç kadınların her alanda daha görünür olduğu, eşit fırsatlarla geleceği şekillendirdiği bir gelecek hayal ediyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesinde katkısı olan Getir ailesine ve bu yolculukta kararlılıkla ilerleyen bursiyerlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her bir bursiyerimizin kendi hikayesinin kahramanı olduğuna inanıyor, biz de bu yolculukta onlara eşlik eden bir omuz ve bir umut olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailelerinin ilk kadın mühendisleri

Buluşmada burs fonundan faydalanan öğrencileri temsilen üç TEV’li bursiyer de yer aldı. Geçtiğimiz hafta şirket ofisinde düzenlenen bursiyer buluşmasında edindikleri ilham verici deneyimleri aktaran genç mühendis adayı kız öğrenciler, bu programın onlara yalnızca maddi değil, kişisel gelişim ve özgüven açısından da önemli katkılar sağladığını ifade etti. Ailelerinde daha önce kadın mühendis olmadığını ve kendilerinin ilk olacağını belirten TEV’li gençler, geleceğe dair hayallerini ve teknoloji alanında kendilerine nasıl bir yol çizmek istediklerini de samimiyetle paylaştı.

"Eğitim programları ve etkileşim ortamları sayesinde daha güçlü ve kendinden emin hissediyorum"

Etkinlikte konuşan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şevval Aksoy, "Hayatım boyunca hem kendi yaşamıma hem de başkalarının hayatına değer katmak, sorunlara çözüm üretebilmek istedim. Bu nedenle mühendislik benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir amaç oldu. Ne yazık ki sektörde kadın mühendislerin sayısı hâlâ oldukça az. Ancak TEV ve şirketin desteği, bu alanda yalnız olmadığımı hissettirdi. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanımızda duruyor; bizleri sosyal hayata kazandırıyor, kendi deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar. Eğitim programları ve etkileşim ortamları sayesinde daha güçlü ve kendinden emin hissediyorum. Mezuniyet sonrası hedefim; sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu ve yenilikçi çözümler geliştirmek, özellikle de tekstil kimyasalları alanında fark oluşturmak. Gelecekte benden sonraki kız çocuklarına ilham verebilecek bir iz bırakmak istiyorum" dedi.

"Daha mezun olmadan, eğitimim bittiğinde ne yapacağımı, nasıl bir yol çizeceğimi düşünmeye başladım"

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Tanrıverdi ise konuşmasında geleceğe dair düşüncelerini ve burs programının kendisine kattıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Daha mezun olmadan, eğitimim bittiğinde ne yapacağımı, nasıl bir yol çizeceğimi düşünmeye başladım. Çünkü hepimizin içinde geleceğe dair belirsizlikler ve kaygılar var. Ailemdeki ilk kadın mühendis olacağım ve yakın çevremde bu alanda yol gösterici olabilecek bir kadın örneği bulunmuyor. Böyle bir yolda ilerlerken, şirketin desteği sayesinde yalnız olmadığımı görmek benim için çok kıymetliydi. Kendime olan güvenimi artırdı. Bu sektörde benim gibi cesaret parıltıları taşıyan başka kadınlarla birlikte çalışacağımı bilmek, bana umut ve motivasyon veriyor. Artık sadece bir meslek sahibi olmayı değil, aynı zamanda başka kadınlara da ilham olmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

"Küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri tasarlamaya, büyük merak duydum"

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Reyhan Bütün ise mühendislik tutkusunu şu sözlerle dile getirdi: "Küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri tasarlamaya, sorunlara çözüm aramaya ve olayların nasıl işlediğini keşfetmeye büyük bir merak duydum. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olmayı ve geleceği şekillendiren projelerde yer almayı hep hayal ettim. Ancak mühendislik gibi erkek egemen bir alanda kadın rol modellerinin azlığı, zaman zaman kendimi yalnız hissetmeme neden oldu. Bu noktada vakıf ve şirketin desteği yalnızca bir burs sağlamaktan öteye geçti; bana güç verdi, hayallerime daha sıkı sarılmamı sağladı. Sağladıkları destek sayesinde eğitimime daha özgüvenli ve odaklı bir şekilde devam edebiliyorum. Yakında başlayacak mentorluk programları ve profesyonel ağlarla kuracağımız bağlar ise, sektörde yolumu çizerken bana rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar sunuyor" diyerek sözlerini tamamladı.