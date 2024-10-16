Germencik Belediyesi, vatandaşların kullanabilir durumda olan ikinci el ev eşyalarını adresten alarak ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların her fırsatta yanlarında olduklarını belirtti.

Germencik Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri, ikinci el ev eşyalarını toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler tarafından toplanan eşyalar, ihtiyaç sahipleri vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Eşyaların ulaşımı yine belediye ekiplerince sağlanıyor. Giyim bankası aracılığıyla da ihtiyaç fazlası giyim eşyaları da toplanıp, temizletilerek hazır hale getiriliyor. Giyim bankasından ihtiyaç sahibi vatandaşlarca alınan elbiseler de yüz güldürüyor.

Germencik Belediyesi ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ve kullanılmayan ev eşyalarını evlerinden alıyor. Hayırsever vatandaşlardan toplanan beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar için ihtiyaç sahipleri, Germencik Belediyesi’ne başvuruda bulunuyor. Düğün törenlerinde kullanılan gelinlik, damatlık ve sünnet elbisesinin de bulunduğu giyim bankasında, bebeğinden çocuğuna, gencinden yaşlısına çeşitli türlerden elbise bulunuyor. Eşya ve ikinci el elbise bağışlamak isteyenler, GESA’yı arayarak destek verebiliyor. Böylece kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları ile elbiseler çöpe atılmayarak değerlendiriliyor.

“Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz aralıksız sürecek"

Asli işlerin yanında, sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Burak Zencirci; “Hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı ikinci el ev eşyalarını talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. GESA ekiplerimiz bağışçılardan teslim aldıkları eşyaları her gün düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyorlar. Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla sosyal belediyecilik adına hizmet ve faaliyetlerimiz aralıksız sürecek. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.