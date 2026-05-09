Bursa'da geri dönüşüm tesisine çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar çevreyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.