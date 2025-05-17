Batman’ın Gercüş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Gercüş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Bisiklet turu etkinliğine Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye başkanı Gündüz Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlıklı yaşama ve obeziteye dikkat çekmek amacıyla da yapılan etkinliğe katılanlar, ‘Kalbimi seviyorum, obeziteye karşı yürüyorum’ yazılı pankart taşıdı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı etkinlikte bir araya gelen yüzlerce kişi Cumhuriyet Caddesi’nde bisiklet sürdü.