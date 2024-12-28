AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu’nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hasan Şengüloğlu yeniden İl Başkanı seçildi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu kongreye aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans sistemi üzerinden bağlanıp partililere seslendi.

Kongrede açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, “Ne mutlu ki bu salonda bulunan veya bulunmayan herkes Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda onunla beraber yol almayı bize nasip etti. Bizim lügatımızda ’yeter’ yok. Her zaman arkasındayız ve her zaman yanlarında durmaya devam edeceğiz” dedi.

“Teşkilat demek kardeşlik, birlikte yol yürümek demek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa kongresinden Düzce’deki kongreyi canlı izlerken, Düzce’ye de video konferans sistemi ile bağlanarak Düzcelilere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Durmak yok yola devam. Teşkilat demek kardeşlik demek, birlikte yol yürümek demek” diye konuştu.

“Milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Dünyanın hiçbir yerinde 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı, girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke yok. Çok şükür bugüne kadar hep milletimizle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle beraber yürüyeceğiz. Biz hep bir şeyler inşa edeceğiz. Bizi yıkmaya çalışsalar da biz başarılı olmaya devam edeceğiz. Spordan sağlığa, teknolojiye hep bir şeyler ülkemize kazandırdık. Yılmayacağız, 2028’de de Düzce’de başarılı olacağız. Birileri ömür biçse de hep birlikte AK Parti iktidarı olarak hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mevcut Başkan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi

Kongrede mevcut Başkan Hasan Şengüloğlu yeniden başkan seçildi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın yeni yönetim kurulunda; Alaattin Baş, Ali Süler, Asu Beşer Karpuz, Aydın Ak, Aydın Çetinkaya, Ayşe Çakır Yazgel, Bayram Aycil, Bayram Kaptan, Beyza Güneş, Dergah Akça, Derya Kuru, Ekrem Yazar, Erdem Yamaç, Ersoy Mutlu, Fatma Ayten Büyükaydın, Hasan Arslan, Hüseyin Durna, İlyas Şallı, Kamil Arslan, Kazım Baş, Kutlu Gökesağoğlu, Muhammet Efe, Mustafa Bilgin, Muzaffer Demirel, Nurullah Veli, Osman Yavuz, Ramazan Bağtaş, Rümeysa Nur Kuşçuoğlu, Serkan Sönmezoğlu, Servet Güler, Sinan Aydın, Sulan Davutbaş, Şamil Abrekoğlu, Tamer Erdinç, Turhan Çobanoğlu, Ümit Yıldırım, Yakup Uysal, Yaser Kadir İnan ve Yunus Emre Gülay yer aldı.