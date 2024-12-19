Başiskele’deki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde doğal ve sağlıklı yaşamı destekleyici "Doğal Kozmetik Yapım Atölyesi" gerçekleştirildi.

Bitki Teknikeri Aynur Kahraman’ın rehberliğinde düzenlenen aölyede katılımcılar, doğal ve sağlıklı ürünlerle kozmetik ürünler yapmayı öğrendi. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 17-29 yaş arası gençlere yönelik yapılan etkinlikte Aynur Kahraman, doğadaki bitkilerin faydalarını, doğru kullanım yöntemlerini ve hayatımızdaki yerini anlattı. Daha sonra doğal ürünlerden merhemler ve karışımlar hazırlandı. Katılımcılar, Aynur Kahraman rehberliğinde kendi hazırladıkları cilt bakım ürünleri ve aromaterapi karışımlarını yaparak unutulmaz bir deneyim kazandı.