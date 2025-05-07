Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Liseler Arası Tiyatro Festivali’nde genç yeteneklerin sahne performansı büyüledi. Festivalde sergilenen oyunlar izleyicilerden tam not alırken, sanatın ilk adımlarını atan genç tiyatrocular ödüllerle onurlandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, genç yetenekleri hem sahnede hem de sosyal hayatta desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen 8. Liseler Arası Tiyatro Festivali, görkemli bir ödül töreni ile final yaptı. Festival boyunca sahnelenen oyunlar jüri tarafından çeşitli kategorilerde değerlendirildi. Sanata ilk adımlarını atan Sakaryalı genç yeteneklerin sahne performansları, festival boyunca izleyicileri büyüledi ve şehir için gurur veren birçok an yaşandı. Sakarya’nın genelindeki farklı okulların tiyatro ekipleri, şehrin bu alandaki yeteneğini ve başarısını bu festivalde ortaya koydu. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, dört farklı kategoride kazanan yarışmacılara ödül verdi.

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi’nin "Cimri" oyunu "En İyi Oyun" ödülünü alırken, dekoruyla fark oluşturan Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nin "Bir Garip Orhan Veli" oyunu "En İyi Dekor" ödülüne layık görüldü. Ferizli Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin "Kadın Masalları" oyunu ise "En İyi Kostüm" ödülünü kazanırken, müzikal zenginliğiyle dikkat çeken Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin "Ah Şu Gençler" oyunu "En İyi Müzik" ödülünün sahibi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş tarafından, özgün sahne yorumlarıyla öne çıkan "Pandemik Sınıftan Maarif Sınıfa" (Karasu Anadolu Lisesi) ve "Vatan Size Minnettar" (Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi) oyunlarına Jüri özel teşvik ödüllerini takdim etti.

Festivalin bireysel ödüllerinde, sahnede gösterdikleri başarıyla öne çıkan öğrencilere ödüllerini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar tarafından takdim edildi. Festivalde sahneye çıkan tüm öğrencilere katılım öğretmenlerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Büyükşehir, ayrıca tiyatro festivaline katılan öğrencilere şehir içinde kapsamlı bir kültür gezisi düzenleyeceği müjdesini verdi. Festival süresince organizasyona emek veren Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi Danışman Öğretmeni Gamze Ateş’e ve Sakarya Anadolu Lisesi Danışman Öğretmeni Mehmet Dede’ye Serdivan Kaymakamı Ali Candan tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Ödül töreni öncesi seyircilere keyifli dakikalar yaşatan Alternatif Sanat Tiyatrosu ekibi, "Vay Arkadaş" adlı oyunla sahne aldı. Sahnede oyuncuların sergilediği gösteri, festivalin kapanışına özel bir renk kattı ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Şehrimizde güzel bir rekabet var"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bu festivale katılan, emek veren, katkıda bulunan herkes başarılıdır. 8’incisi düzenlenen bu festivalde gördüğüm kadarıyla şehrimizde güzel bir rekabet var. Rekabetin olması çok doğal. Rekabet bizi daha iyiye, daha güzele, daha başarılı hale getirebiliyorsa, bu yarıştan hem sizler kârlı çıkarsınız hem de biz devlet olarak, millet olarak karlı çıkarız" dedi.

"Gözleri doldurdular"

Festival ödül töreninde konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, "Gençlerimizin sahnedeki yolculuklarının, emeklerinin, hayallerinin taçlandığı anları büyük bir heyecanla onlarla paylaşıyoruz. Gençlerimizin her biri farklı bir hikâye taşıdı yüreğinde. Kimi zaman güldürdüler, kimi zaman düşündürdüler, kimi zamanda gözleri doldurdular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Tiyatro Festivalinin finaline Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.