Kocaelispor’un 8 Şubat 2025’te Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta tribünden düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, tedavisinin ardından taburcu oldu. Günler sonra evine dönen genç taraftar, arkadaşlarının meşaleli ve pastalı sürpriziyle karşılandı.

Kocaelispor’un Kocaeli Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada, tribün değiştirmek isterken 13 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kafasından ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç taraftar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Günler süren tedavinin ardından taburcu edilen Öztay, evine girişinde coşkuyla karşılandı. Arkadaşları, genç taraftar için meşaleler yaktı, pasta sürprizi yaptı. Öztay, pastasının mumlarını üflerken mutluluğunu gizleyemedi.