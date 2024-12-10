İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Akhisar kesiminde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki genç sürücü Mert Akdemir hayatını kaybetti.

İzmir-İstanbul Otoyolunun Akhisar bölümünde 06 JME 41 plakalı otomobili kullanan Mert Akdemir, önünde ilerleyen E.B. yönetimindeki 16 DN 416 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören otomobildeki sürücü Mert Akdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek yol güvenliğini sağladı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.