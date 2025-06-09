Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel köy hayrı, düğün salonunda gerçekleştirildi. Yüzyıllardır devam eden gelenekte katılımcılara yöresel lezzetler ikram edilirken, etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yapılan dua hüzünlü anlara sahne oldu.

Korubaşı Muhtarı Salih Konyalı, hayır yemeği geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirterek, "Mahallemiz tütün, zeytin, susam ve hayvancılıkla geçiniyor. Ancak bu sene hayrımızda çok üzgünüz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek elim bir kaza geçirdi. Yüce Allah’tan bir an önce iyileşip makamına dönmesini diliyoruz." dedi.

Din görevlisi tarafından yapılan dua ise duygusal anlara sahne oldu. Görevli, "Şu mübarek günlerde elim bir kaza sonucu evinde yaralanan ve şu an yoğun bakımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöresel lezzetler ve manevi atmosfer

Köy hayrında çorba, keşkek, etli nohut, mantı, helva ve turşudan oluşan zengin bir menü katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte, bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahi ve mevlitler okundu.

Korubaşı Köy Hayrı’na Gördes protokolünün yanı sıra mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.