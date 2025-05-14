Türkiye’nin ilk güzel sanatlar liselerinden biri olan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, geleceğin evrensel sanatçılarını yetiştirme anlamında düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Genç ressam öğrencilerin Dünyaca ünlü ressamların tablolarından esinlenerek yaptıkları ve asıllarını aratmadığı reprodüksiyon çalışmaları sergisi büyük beğeni topladı.

Tam 34 yıldır sanatsal yeteneğe sahip çocuklara müzik, tiyatro, resim başta olmak üzere sanat ve kültür eğitimi veren Bursa’nın da alanında tek güzel sanatlar lisesi durumunda bulunan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, bu yıl 33.’sünü düzenlediği "Genç Yetenekler Yıl Sonu Resim Sergisi’ni" Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışını Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile Nilüfer ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin yaparken, okul öğrencileri, öğretmenler ve velilerin yanısıra, çok sayıda sanatsever de katılarak bu heyecanı paylaştı.

Okulun 9, 10,11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin John Villiam Godward, Paul Delaroche,Caravaggio, Bartolome Esteban Murillo, Emile Munier, Edoward Vimont, François Bouche, Dante Gabriel Rosseti, Rembradt gibi dünyaca ünlü ressamların paha biçilemez eserlerinin röprodüksiyonlarının yer aldığı sergi tam bir görsel şölen sundu.

Öğrencilerin 27 karakalem portre, 49 yağlı boya, 13 baskı resim ,3 üç boyutlu heykel büst ve 56 adet farklı teknikle yaptıkları tablolardan oluşan 148 adet koleksiyon 27 Mayıs tarihine kadar izlenebilecek.

Sergi açılışında konuşan Okul Müdürü Remzi Ayaz, okulun hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemizi genç yeteneklerle temsil ettiğini ve geleneksel sanatı evrensel sanata taşıyan uygar, özgüvenli, özgür düşünen genç sanatçıların yetişmesine katkı sunduğunu söyleyerek " Okulumuz kültür ve sanat eğitiminin merkezi durumunda" dedi.

Okul Müdürü Remzi Ayaz, okulun aynı zamanda bir kültür elçisi olduğunu da söyledi.

Ayaz" Sadece yerelde değil uluslararası düzeyde de kültürel bağların gelişmesine katkı sunuyoruz. Örneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz’ün de himayelerinde yürütülen proje kapsamında Saraybosna’da bulunan kardeş okulumuzun 21 Mayıs etkinliklerinde bu yıl okulumuzu 21 öğrencimiz, 3 öğretmenimiz ve 1 idarecimizden oluşan heyet temsil ederek, burada hem konser hem de bir resim sergisi açılışında bulunacaklar. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi olarak okulumuz sanatın birleştirici gücünü ilham alarak genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bu vesileyle bugün sergimize katkı koyan genç dâhilerimizle gurur duyuyor, hepsinin alnından öpüyorum ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.