Bilecik’te yaşayan Kardelen Bolat’ın jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü.

Jandarma teşkilatına olan ilgisini dile getiren Kardelen Bolat’ın isteğini geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, genç ziyaretçisini Bilecik İl Jandarma Komutanlığında ağırladı. Komutanlıkta gerçekleştirilen özel ziyaret kapsamında Kardelen’e jandarma teşkilatının çalışmaları ve görevleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Kardelen Bolat, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından uğurlandı. Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kardelen, jandarma teşkilatına olan ilgisini daha da pekiştirdi.