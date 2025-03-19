Gemlik Belediyesi, kent genelinde izinsiz inşa edilen yapılara karşı harekete geçti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Narlı ve Umurbey bölgelerinde başlatılan kaçak konteyner evlerin kaldırılma çalışmaları, olumsuz hava şartları sebebiyle bir süre ertelenmişti. Yasal bilgilendirme yapılan konteyner sahipleri, bu süre zarfında evlerini boşaltarak alanları terk etti. Henüz kaldırılmayan bazı konteynerler için ise sahiplerine ek süre tanındı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kaçak yapılarla ilgili denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, kent dokusunu koruma adına yasa dışı yapılaşmalara müdahale etmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Deviren, "Kentimizin düzenli ve planlı gelişimi için kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz yummayacağız. Narlı ve Umurbey mahallelerinde tespit ettiğimiz konteyner evlerin kaldırılması için gerekli yasal işlemleri başlattık. Hava şartları sebebiyle süreç gecikmiş olsa da, vatandaşlarımıza bilgilendirme yaparak sürecin sorunsuz ilerlemesini sağladık. Kaçak yapıların kaldırılması konusunda halkımızın da desteğini bekliyoruz. Gemlik’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Deviren, kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve mevzuata aykırı yapıların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.