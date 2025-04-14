Kent ve Başkan Dergisi’nin Türkiye genelinde düzenlediği çevrimiçi anket sonuçlarına göre, 2025 Yılı Kent ve Başkan Ödülleri sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Bin 397 belediyenin katıldığı ve 6 milyondan fazla oyun kullanıldığı organizasyonda, Bursa’dan yalnızca Gemlik ve Osmangazi belediyeleri ödül aldı.

12 Nisan’da Kayseri’de düzenlenen törende, Gemlik Belediyesi “Patili Canlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü.

Törene Gemlik Belediyesi’ni temsilen katılan Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, ödülün büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaptığı açıklamada, “Gemlik’in adını ödül alan belediyeler arasına yazdırmak bizim için büyük bir onur. Bu proje, sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bir umut. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak insani ve vicdani bir sorumluluk” dedi. Başkan Deviren, göreve geldikleri günden beri sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi öncelik haline getirdiklerini vurgulayarak, “Bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve destek veren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayvan dostu bir Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.