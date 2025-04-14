Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelindeki tüm belediyeleri kapsayan çevrimiçi anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan’da Kayseri’de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. 1397 belediyenin katıldığı ve 6 milyondan fazla oy kullanılan organizasyonda, Bursa’yı temsil eden iki belediye arasında yalnızca Gemlik ve Osmangazi yer aldı.

Gemlik Belediyesi, "Patili Canlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" projesiyle ödüle layık görüldü. Törene Gemlik Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu katıldı. Uslu, ödülün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gemlik Belediyesi olarak, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen 2025 Yılı Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında Patili Canlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projemizle ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Gemlik’in adını ödül alan belediyeler arasına yazdırmak bizim için büyük bir onur."

Söz konusu projenin yalnızca bir bakım merkezi olmanın ötesinde, sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bir umut olduğunu belirten Deviren, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi öncelik edindiklerini vurgulayan Başkan Deviren, "Aldığımız bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu projeye destek veren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayvan dostu bir Gemlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.