Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 1500 pehlivanın katılımıyla başladı.

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun gerçekleştirdiği yağlı güreş müsabakaları, kortejin ardından, 80 dönüm arazi üzerine kurulan Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde büyük coşkuyla başladı. Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, protokol üyelerinin yanı sıra 1500 pehlivan katıldı.

Mehmet Tahmazoğlu: "Şu anda bin 500 tane sporcumuz burada güreş yapıyor"

Düzenlenen müsabakaya toplamda 1500 sporcunun katıldığını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 2. ayağı Şahinbey’de yapılıyor. Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyonu, lige çevirdi ve burada yapılan müsabakalar sonucu güreşçiler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılma hakkına sahip oluyor. Biz de Şahinbey olarak 3 yıldır sponsorluk yapıyoruz, bu yıl da ev sahipliği. Gördüğünüz gibi Gaziantep geleneksel sporlar merkezimizde hem yağlı güreş hem geleneksel sporlarımızın hepsini burada icra ediyoruz. Türkiye Güreş Ligi’nin 3.’süne ev sahipliği yapıyoruz. Sporcularımız mutlu, ev sahibi olarak bizde mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun bir ayağını Şahinbey’e vermekle bölgemizde de güreşin gelişmesine ciddi anlamda fayda sağlıyor. Şu anda 1500 sporcumuz burada güreş yapıyor. Geçtiğimiz yılda da Gaziantep’ten katılan yaklaşık 150 sporcumuz olmuştu. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Gaziantep’imizde hem yağlı güreşin hem normal güreşin gelişmesi için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül ile görüştük, güreşin Gaziantep’te gelişimi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Başkanıma bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

İbrahim Türkiş: "Gaziantep’e yağlı güreşi tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yağlı güreşi Gaziantep’le tanıştırmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Türkiye çapında yaklaşık 130 ayrı yerde yağlı güreşlerimiz yapılıyor bunlarda 7 büyük turnuvayı Türkiye Yağlı Güreş liginde değerlendirdik. Bunun bir ayağı da Şahinbey Belediyemiz yapıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. yılı. Şahinbey Belediyemizin de güreşlerinin 3. yılı. Hoş bir tevafuk var ve her sene olduğu gibi Güneydoğu’ya Gaziantep’e yağlı güreşi tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük modern geleneksel sporlar merkezinin içindeki yapıda bunu yapıyor olması ayrı bir güzellik. Burada heyecanlı müsabakayı yaşayacağız" diye konuştu.