Esenler Belediyesi gençlerin sporla büyüyerek, geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için başlattığı sportif tarama testlerine devam ediyor.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 7-10 yaş arasındaki çocukları spora kazandırmak ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla ücretsiz gerçekleştirdiği sportif tarama testlerini aralıksız sürdürüyor. Genel yetenek taraması sonucunda, çocukların hangi branşta yetenekli oldukları belirlenerek her birine özel spor karnesi hazırlanıyor. Karnelerde yer alan QR kod sayesinde aileler, çocuklarının yetenekli olduğu branşa kolayca başvuru yapabiliyor.

19 bin öğrenciye tarama yapıldı

Basketboldan yüzmeye, voleyboldan atletizme kadar birçok alanda eğitim imkânı sunulan bu programla çocuklar, hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de sporu bir yaşam biçimi haline getiriyor. 2021 yılından bugüne kadar 19 bin öğrenciye tarama yapılan projede, testlerde üstün başarı gösteren çocuklar vakit kaybetmeden doğrudan spor eğitimlerine dahil ediliyor. Esenlerli çocuklar ücretsiz spor eğitimleriyle yeteneklerini keşfediyor, disiplinli bir spor kültürüyle hayata daha güçlü adım atıyor. Sportif tarama testlerini yaptırmak isteyenler 444 00 73’ü arayarak randevu alabiliyor.