Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi, geleneksel hale gelen Sanat Festivali kapsamında düzenlediği konser gecesiyle sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Festival, Efeler’de sanat dolu bir atmosferin oluşmasına ve çocukların sanatla buluşmasına vesile oldu.

Geceye, Müzik ve Sanat Akademisi Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nun sahne performansları damgasını vurdu. Her bir koro, izleyicilere gurur ve coşku dolu anlar yaşatarak büyük alkış aldı. Salon, veliler ve sanatseverlerle dolup taşarken, öğrencilerin sergilediği performanslar uzun süre alkışlarla taçlandırıldı.

Konserde bir konuşma yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, sanatın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgularken "Sanat, eğitimde bir değer ve farkındalık oluşturmak için vazgeçilmez bir araçtır. Bugün, Müzik ve Sanat Akademisi olarak sanatı öğrencilerimize aşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte sanat dolu bir geleceğe adım atıyoruz" dedi. Festivalin önemine de dikkat çeken Müdür Özcan, Müzik ve Sanat Akademisi’nin yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdiğini, ilk yıllarda sadece tek bir koro ile başlayan bu yolculuğun, bugün onlarca koro ve yüzlerce koristin yer aldığı büyük bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan geleceğin sanatçıları ise sahnede yeteneklerini sergileyerek unutulmaz anlar yaşattı.