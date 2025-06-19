Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitim programlarıyla ilkokul öğrencilerine deprem ve yangın bilinci aşılayarak geleceğin büyüklerini afet anına hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bireylerini afetlere karşı bilinçlendirmek ve geleceğin büyüklerini afet anına hazırlamak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İtfaiye ve Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen son eğitimlerin konuğu Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri oldu. Eğitimde Deprem Aletsel Büyük Modülü, Fay Kırılım Modülü, Bina Salınım Modülü ve Zemin Sıvılaşması Modülü üzerinden deprem etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca yangın senaryoları çerçevesinde, mutfakta oluşabilecek ocak, fırın, mikrodalga, davlumbaz ve çöp kutusu yangınlarına karşı nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösterildi Öğrenciler yangın söndürücü cihazları birebir kullanarak deneyim kazandı. Eğitimde kullanılan duman simülatörüyle öğrenciler yoğun duman altında yön bulma ve güvenli çıkış uygulaması yaptı. Deprem simülatöründe ise bir deprem anı videosu eşliğinde sarsıntıyı birebir deneyimleyen çocuklar, yaşanabilecek bir afet anında ne yapmaları gerektiğini öğrendi. Eğitim programına katılan İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, "Çocuklarımızın bu yaşta doğru bilgiyle buluşması çok değerli. Bugün öğrendikleri, yarının hayat kurtaran refleksleri olabilir" dedi.