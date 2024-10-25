DENİZLİ (İHA) – Denizli sanayisi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) organizasyonuyla Denizli, Aydın ve Muğla illerindeki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve iş dünyasına yönelik dijital çözümler sunan yazılım firmaları bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Denizli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ve Denizli Sanayi Odası Bilişim Komisyonu iş birliğinde organize edilen “2024 Teknokent Sanayi Buluşmaları” Pamukkale Teknokent toplantı salonunda düzenlendi. Buluşmada Denizli sanayisi ile Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve iş dünyasına yönelik dijital çözümler sunan yazılım firmaları bir araya geldi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın “İmalat Sanayinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” ve Denizli İl Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu’nun (SANTEK) sanayide dijitalleşme alanında yapılacak faaliyetleri doğrultusunda, sanayide yazılım kullanımı farkındalığının artırılması hedefiyle düzenlenen etkinlikte Denizli’de öne çıkan; “Tekstil ve Boyahane”, “Kablo ve Makine”, “Mermer ve Makine” olmak üzere 3 farklı sektöre yönelik odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, Denizli, Aydın ve Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren yazılım firmaları, dijital çözümlere adapte olmak, bölgede üretilen teknoloji çözümlerinden ve dijital gelişmelerden haberdar olmak ve bu hedef doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgelerindeki potansiyel çözüm ortakları ile tanışmak isteyen sanayi firmalarına uzmanlık alanları, dijitalleşme alanında sundukları hizmetleri ve çözümleri tanıtma fırsatı buldu.

Etkinlikte, yazılım profesyonelleri ile sanayi firmalarının üretim, Ar-Ge/tasarım, idari/yönetim departmanları ile firma ortaklarından oluşan temsilcileri birebir görüşme imkânına da erişti.

Güney Ege Teknokentlerinde üretilen teknoloji çözümlerinin ve dijital gelişmelerin masaya yatırıldığı odak grup toplantıları kapsamında bölgede sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi, uluslararası ticaretin gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması yönünde iş birliği çalışmalarının önemi vurgulandı.