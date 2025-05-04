Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Gedson, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da sarsmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 44. dakikada Gedson Fernandes’den geldi. Gedson, böylelikle ligdeki 31. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 46. müsabakada 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Büyük maçları boş geçmedi

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon büyük maçlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligin 5. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren karşılamada takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gedson, 29. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde de yine takımının ikinci golünü kaydetti.

Gedson Fernandes, Fenerbahçe müsabakasında da fileleri sarsarak büyük maçları boş geçmemiş oldu.