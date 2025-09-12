Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında, YÖK ve TOBB tarafından imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında bir iş birliği başlatıldı.

Toplantıya Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan ve iki kurumdan da yetkililer katıldı. Toplantıda, öğrencilerin ve okulun gelişimine katkı sağlayacak projelerin hazırlanması ve bir çalışma takvimi oluşturulması gibi konular ele alındı.

Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, eğitimin her noktasında çalışmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimize ve Meslek Yüksekokulumuza fayda sağlayacak her türlü çalışmada kurulumuzun özveriyle görev yapacağını vurguladı. Bu iş birliğinin ilçemiz için çok verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Gediz MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Dağılgan ise, iş birliği protokolünün öğrenciler için yeni fırsatlar getireceğini belirterek, "Bu protokol sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini Gediz sanayisinin ve ticaretinin pratik uygulamalarıyla pekiştirme imkanı bulacak. Okulumuz ve sektör arasındaki bağları güçlendirecek bu iş birliği, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı başlamasına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Protokolün, Gediz’deki mesleki eğitimi daha da ileriye taşıyacak önemli projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.