Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Akel, kış mevsiminin kurak geçmesi ve su kaynaklarının azalması nedeniyle vatandaşlara suyun dikkatli kullanılması yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Akel, gereksiz su tüketiminin önüne geçmek, doğayı korumak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında, özellikle bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi çeşme suyuyla yapılan işlemlerde suyun daha verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Akel, "Kış mevsimini beklediğimiz yağışlarla geçiremedik. Bu durum, su kaynaklarımız üzerinde bir baskı oluşturuyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve su sıkıntısı yaşamamak adına hepimiz sorumluluk almalıyız. Günlük yaşantımızda suyu daha tasarruflu kullanarak bu zorluğun üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Akel, Gediz Belediyesi olarak su tasarrufu konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşların da bu konuda göstereceği duyarlılığın büyük önem taşıdığını vurguladı.