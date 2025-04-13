Geleneksel motiflerin sanatla yeniden hayat bulduğu "Geçmiş Zaman Olur Ki-II" sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı.

Antalya’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi, geleneksel motiflerin çağdaş sanatla yeniden buluştuğu "Geçmiş Zaman Olur Ki - II" sergisine ev sahipliği yapıyor. Bağımsız Sanat Hareketi’nin gönüllü sanatçılarının katkılarıyla gerçekleşen serginin küratörlüğünü, hareketin kurucusu Sevda Kesim üstlendi. Sergide, Antalya ve çevresine özgü geleneksel halı ve kilim desenleri, farklı disiplinlerden sanatçılar tarafından modern sanatın diliyle yeniden yorumlandı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak, "Sizleri, Kepez’i kültürün ve sanatın başkenti yapma hedefiyle yola çıkan Başkanımız Mesut Kocagöz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Küratörümüz Sevda Kesim’in önderliğinde bir araya gelen 14 sanatçımızın 25 eserini Modern Sanatlar Galerimizde sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergi bir başlangıç mottosu taşıyor: ‘Dünya için sanat’ felsefesiyle yola çıktılar" dedi.

Yurtlak ayrıca, belediyenin sanata ve kültüre verdiği önemi vurgulayarak, "18 kütüphanemiz, kültür merkezlerimiz, müzelerimiz, tiyatromuz ve çocuklarımıza hizmet sunduğumuz destek eğitim kurslarımızla halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Sanatçılarımıza sanata olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Konuklar sergiyi gezerek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı. Serginin açılışına CHP Kepez İlçe Başkan Gökhan Ölmez, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

25 eser yer alıyor

Bağımsız Sanat Hareketi gönüllü sanatçılarının bir araya geldiği sergide, Sevda Semizoğlu, Olga Mandrık, Süreyya Turan, Mına Golzar, Oksana Muraveva, Natavan Alıyeva, Serpil Orul, Müşerref Gönül Açar, Öznur Gaydanoğlu, Mehmet Budak, Berna Başarır, Sevda Kesim, Reyhan Okan ve Rana Golzar’ın çalışmaları yer alıyor.