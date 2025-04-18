Antalya’da çıkan yangında evi küle dönen ve sinir krizi geçiren kadın komşuları tarafından ambulansa taşındı.

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 2461 Sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karcı’ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Bu esnada yakın bir noktada sulama yapan ve dumanları gören Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir su tankerinin görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Anne baygınlık geçirdi, oğlu gözyaşlarını tutamadı

Verilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren ev sahibi Remziye Karcı, olay yerine gelen ambulansa komşuları tarafından taşındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karcı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangını haber alarak eve gelen Karcı çiftinin oğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Dumanı gören sulama tankeri yangına müdahale etti

Dumanları fark edince yangına müdahale etmek için olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tankerde görevli İlkay Kavuk, "Göçerler Mahallesi Zeytindalı Caddesinde sulama yaparken dumanları gördüm. Görevimi bırakıp buraya geldim. Yangına müdahale ettik. İtfaiyeci arkadaşlarda gelince hep birlikte yangını söndürdük" dedi.