Gaziantep’te geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Necmettin Gök ve Eyüp Öğe’nin öldürülmesine ilişkin davanın 2’nci duruşması bugün görüldü.

Gaziantep 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ercan Yılmaz, sanık Berat Baran Şahin, tutuksuz sanıklar, maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar ve sanıklar dinlendi. Tanık Aydın Gök, olay gününü anlattı. Tanık Gök, sanık Ercan Yılmaz’ın fazla alkol aldığını, bu yüzden yer kavgası çıkardığını iddia ederek etrafa arabasından getirdiği silahla ateş ettiğini söyledi. Tanık Gök, olay yerinde yaralanan Necmettin Gök ve Eyüp Öğe’nin katilinin sanık Ercan Yılmaz olduğunu ifade etti.

2 kişinin ölümüne sebep olan sanık suçlamaları kabul etmedi

Sanık Ercan Yılmaz, tanığın ifadesinin yalan olduğunu savunarak silahı ilk kullananının kendisi olmadığını iddia etti.

Diğer sanık Berat Baran Şahin, nefsi müdafaadan dolayı silah kullandığını söyledi.

Mahkeme heyeti, olay günü orada bulunan tanıkların getirilmesine, eksik raporların tamamlanmasına, Berat Baran Şahin’i adli kontrol şartıyla serbest kalmasına, sanık Ercan Yılmaz’ın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Haziran 2024 yılında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök’ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada yaralanan 38 yaşındaki Ercan Y. ve 37 yaşındaki Eyyüp Ö., ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.