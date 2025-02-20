Antalya’da gece saatlerinde başlayıp 3 deponun küle döndüğü yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının verdiği zarar ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı.

Yangın, gece saat 05.00 sıralarında Kepez İlçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel ekipmanları üzerine faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bitişikte bulunan diğer depolara da sıçrayan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı istasyonlardan takviye ekipler sevk edildi.

3 araç ve malzemeler küle döndü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik yoğun müdahalesinin ardından tamamen söndürülen yangında 3 depo tamamen küle dönerken, 1 depoda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin küle dönen depolarda soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Depolarda bulunan 3 araç ve çok sayıda malzeme yangın nedeniyle küle döndü. Bu sırada işletme sahipleri ve çalışanlar yangında kullanılamaz hale gelen depolardan geriye kalan dosya ve malzemeleri taşıdı.

"Her yer dumandı"

Gece seslere uyanan annesinin yangını fark ederek kendisini uyandırdığını ve dışa çıktıklarını belirten Abdullah Ateş, "Odanın kapısını açtığımda dumanlar evin içine de dolmuş. 3 depo yanmış, bir tanesi mobilya atölyesi olması lazım" dedi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.