Gebze’de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki gıda satışı yapan iş yerlerindeki denetimlerine devam ediyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki gıda satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fahiş fiyat kontrolleri de yapılıyor.

Denetimlerini artıran zabıta ekipleri, son olarak Ticaret Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki iş yerlerini denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanırken, ürünlerin raf ve kasa fiyatları da kontrol edildi.