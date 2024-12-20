Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 bin konut projesi kapsamında Güneyşehir 3. etap başvurularını başlatıyor.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Vatandaşlar, başvurularını GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek. Kura çekimi 4 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Detaylı bilgiler, ödeme planları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler de bu adres üzerinden paylaşıldı.

Başvuru şartları

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.

Emeklilere özel ödeme şartları

Güneyşehir 3’üncü Etap Projesi, emeklilere özel ödeme şartları da sunuyor. Proje, kentteki konut ihtiyacını çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlk 5 bin başvuru değerlendirilecek

Yalnızca ilk 5 bin başvurunun değerlendirileceği projede, noter huzurunda çekilecek kurayla bin asil ve bin yedek hak sahibi belirlenecek. Hak sahipliği sonuçları, GBB Konut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.