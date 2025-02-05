İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında yıkılan binaların enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından enkaz altında arama çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaralı 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Son bakanlık verilerine göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 552’e, yaralı sayısının ise 111 bin 629’a yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde 14 bin 222 kişinin hala enkaz altında olması nedeniyle can kaybı 61 bin 709 olarak açıklanmıştı.