Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri KADES uygulamaları hakkında kapalı Pazar yerinde vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personelleri "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında kapalı pazar yerinde stant açarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına acil müdahale uygulaması olan hayata geçirilen KADES uygulaması ile alakalı vatandaşları bilgilendiren ekipler, acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak için teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığı oluşturmak ve olaylara daha seri müdahale imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan KADES uygulamasının gerekliliğinden bahsederek, "Kadına el kalkamaz" ve "KADES Broşürü" dağıtımı yaptı.

Emniyet ekipleri, bu yıl 7-11 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası faaliyetleri kapsamında ayrıca pazar yerindeki hem esnaflarla hem de vatandaşlarla birebir temas kurup; telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olayları, kişisel verilerin güvenliği, bilinçli internet kullanımı ve dijital dünyada güvenliğin önemine vurgu yaparak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı.