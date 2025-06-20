Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde eğitim yılının sona ermesiyle 64 okulda öğrenim gören 9 bin 239 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Karne töreni Gazipaşa Lisesi’nde yapıldı; öğrencilerin heyecanına protokol de eşlik etti.

Gazipaşa’da 2024–2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 64 okulda eğitim gören 9 bin 239 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. İlçede 859 öğretmenin görev yaptığı eğitim-öğretim döneminin kapanışı, Gazipaşa Lisesi’nde düzenlenen karne töreniyle kutlandı.

Törende öğrencilere seslenen Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ise yaz tatilini sadece dinlenme değil, gelişim için de bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini belirtti. Korkutata, "Yoğun bir yılı geride bıraktınız. Şimdi hem bedeninizi hem zihninizi dinlendirme zamanı. Tatilinizi kitap okuyarak, spor yaparak ve yeni şeyler öğrenerek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Öğrenciler karneleriyle poz verirken, bazı veliler de duygusal anlar yaşadı. Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.