Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sarıağaç Mahallesi’nde yaşayan iki özel bireyin doğum gününü evlerinde kutladı.

Etkinliğe SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça ve Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman da katıldı. Doğum günü kutlaması sırasında özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okunurken, pasta kesildi, hediyeler takdim edildi. Vakıf yetkilileri, özel bireylerin yanında olmanın ve onların sevincine ortak olmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

SYDV’den yapılan açıklamada, "Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak, Sarıağaç Mahallesi’nde ikamet eden engelli bireylerimizin doğum günü kutlamasını SYDV Müdürümüz Sayın Ali Rıza Büyükakça ve Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman ile birlikte kutladık. Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak, toplumumuzun her bireyine değer veriyor, özel günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızdan iki kişinin doğum gününü evinde gerçekleştirdiğimiz sürpriz kutlama ile taçlandırdık. Vakıf Müdürümüzün de katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı ziyarette, hem gönüllere dokunduk hem de vatandaşımızın mutluluğuna ortak olduk" denildi.