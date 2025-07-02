Gaziosmanpaşa’da, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında darbedilen 13 yaşındaki özel gereksinimli Efe’ye, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, bir sürpriz yaptı. Küçük çocuğa hayalini kurduğu gitarı hediye eden Karadeniz, Efe ile birlikte gitar çalma sözü verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında darbedilen 13 yaşındaki özel gereksinimli çocuğu ziyaret etti. Efe’nin gitar çalma hayali olduğunu öğrenen Karadeniz, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Başkan Vekili Karadeniz, aileyi tekrar ziyaret ederek, Efe’ye bir gitar hediye etti.

Efe, gitarını alır almaz ilk notalarını denemeye başladı. Ziyaret sırasında Efe ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Vekili Karadeniz, Efe’den gitar çalmayı öğrenmesini istedi ve birlikte gitar çalma sözü verdi. Başkan Vekili Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, bu süreçte Efe’ye destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.