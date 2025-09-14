Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği "Nostaljik Otomobil Festivali" klasik araç tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen 600 araç, Mevlana Mahallesi Zemin Altı Otoparkı’nda sergilenirken, vatandaşlar 1950’li yıllardan günümüze uzanan nostaljik yolculuğa çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, klasik araba tutkunları için, Türkiye’nin dört bir yanından 600 araç getirerek, sergiledi. Mahallesi Zemin Altı Otoparkı’na getirilen araçlar sayesinde, vatandaşlar 1950’li yıllardan günümüze uzanan nostaljik yolculuğa çıktı. Etkinliğe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ile çok sayıda nostalji araç tutkunu vatandaş katıldı.

"Adeta bir Türk filmi içerisinde hissettik"

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün burada yaklaşık 600 klasik ve nostalji aracımız sergileniyor. Her birinde ciddi emek var, her birinde arkadaşlarımızın hayalleri var, umutları var diyebiliriz. Buraya gelirken 55 model bir chevrolet kullanarak geldik. Gerçekten bir Türk filmi içerisinde hissettik. Buradaki en genç araba 95 model diyebiliriz. Dolayısıyla da bu organizasyonda emeği geçen başta düz boru ekibi olmak üzere tüm katılım sergileyen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizler de fark etmişsinizdir, gerçekten bir pazar günü öğlen saatleri olmasına rağmen gerçekten yoğun bir katılım var. Çok eşi benzeri olan bir fuar alanı değil burası, şu anda kapalı bir otoparkta 600 klasik aracı sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Anılarımızı bugüne taşıyan bir kültür mirası durumunda"

Etkinliğe Antalya’dan katılan Bircan Kırca, "Antalya’dan geldim duyduğum için sevdiğim için geldim. Hem etiketçi grup arkadaşlar, Tofaşcı ve Amerikancı arkadaşlar olsun. Hoşuma gidiyor böyle şeyler, uzun yıllar Amerikancı olarak bu camiadayız. İlk defa geliyorum buraya, böyle değişiklik olsun dedik. Memnun kaldım birçok arkadaş ile tanıştım. Gayet güzel etkinlik" dedi.

Klasik arabası olan Yunus Emre Üçsu, "Murat 124 yalnızca bizler için bir otomobil değil, geçmiş ile günümüz buluşturan, anılarımızı bugüne taşıyan bir kültür mirası durumunda. Bizler de, bu kültür mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere bunu en iyi şekillerde aktarmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlik bizde burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Festivale katılan ziyaretçiler, farklı dönemlere ait klasik araçlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinlik alanında renkli görüntüler oluştu. Yetkililer festivalin gün boyunca süreceğini belirtti.